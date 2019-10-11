Путин: Неопределенность по СНВ-3 подталкивает гонку вооружений

Неопределенность вокруг продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) сохраняется. Это подталкивает гонку вооружений, заявил Владимир Путин, выступая в Ашхабаде на заседании Совета глав государств СНГ.

Президент напомнил, что действие договора истекает в феврале 2021 года. При этом администрация США до сих пор не определилась, будет ли она его продлевать, рассказал Путин: кто-то там считает, что нужно это сделать, а кто-то уверен, что США не должны связывать себя такими ограничениями.

"Это создает элемент неопределенности и подталкивает разворачивающуюся гонку вооружений, что очень плохо", - заявил Владимир Путин.

Ранее российский лидер также выражал обеспокоенность планами США разместить свои новые ракеты в Азии.