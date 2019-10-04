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04.10.2019 01:35
Рубрика: В мире

Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США

Причиной выхода США из ДРСМД была не Россия и не мифические нарушения договора Москвой, а интересы Соединенных Штатов в Азии. Такое мнение высказал на заседании клуба "Валдай" в Сочи президент РФ Владимир Путин. Он пообещал зеркальный ответ в случае возникновения угроз со стороны Вашингтона.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"Будем смотреть за дальнейшими шагами. Где в Азии появятся, как, кому будут угрожать. Хорошо это или нет? Очень плохо", - подчеркнул российский лидер. Путин дал понять, что есть еще определенные возможности для урегулирования сложной ситуации.

Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Свои действия Вашингтон объяснил отказом России уничтожить новые крылатые ракеты 9М729. В Кремле ответили, что технические характеристики данного типа находятся в пределах разрешенных договором параметров.

В мире США Власть Работа власти Внешняя политика Президент Выход США из договора о РСМД
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