Болтон возложил на Китай ответственность за выход США из ДРСМД

Джон Болтон, советник по вопросам национальной безопасности президента США Дональда Трампа, обвинил Китай в выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он отметил, что Соединенные Штаты планируют разместить свои боевые установки на Дальнем Востоке, так как у Китая якобы имеются уже тысячи таких ракет.

"Они не являлись стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поэтому были вольны делать, что захотят", - заявил Болтон о властях КНР. Вашингтон таким образом якобы пытается обеспечить безопасность своих союзников и своих сил передового развертывания, передает Fox.

Между тем Китай тревожат намерения США разработать и разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с этим Пекин пригрозил Вашингтону принять ответные сдерживающие меры.

Напомним, глава Пентагона Марк Эспер обозначил свою заинтересованность в скорейшем размещении новых ракет в Азии. Это заявление прозвучало спустя всего лишь несколько часов после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. При этом глава Пентагона не уточнил, где именно в Азии могут быть установлены американские ракеты.