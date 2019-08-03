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03.08.2019 18:48
Рубрика: В мире

Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Текст: Александр Саможнев
США хотят разместить новые ракеты средней дальности наземного базирования в Азии, информировал новый глава Пентагона Марк Эспер, совершающий недельный визит в азиатский регион. Это заявление прозвучало спустя всего лишь несколько часов после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сообщает информационное агентство AFP.
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

По словам Эспера, Вашингтон больше не связан обязательствами по ДРСМД. В этой связи США как можно быстрее начнут ранее приостановленные по соглашению исследования, которые находится на "ранних стадиях" развития.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Эспер также отметил, что хотел бы рассчитывать на размещение ракет уже через несколько месяцев, однако "такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается". Шеф Пентагона уточнил, что США намерены наращивать свой потенциал в регионе рано или поздно.

По оценкам Пентагона, низколетящая крылатая ракета с потенциальной дальностью полета около 1000 километров может быть испытана в этом месяце и готова к развертыванию через 18 месяцев. В свою очередь, баллистическая ракета с дальностью полета от трех тысяч до четырех тысяч километров может быть развернута в течение пяти лет. Боеголовки должны быть снаряжены обычными зарядами.

Эспер также пояснил, что Вашингтон теперь может свободно конкурировать с Китаем, чей арсенал в значительной степени состоит из оружия, запрещенного по договору РСМД, который Пекин никогда не подписывал. "Это не должно быть сюрпризом для Пекина, потому что мы говорили об этом в течение некоторого времени", - заключил Марк Эспер.

В мире США Международные организации НАТО Выход США из договора о РСМД
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