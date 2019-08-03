Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

По словам Эспера, Вашингтон больше не связан обязательствами по ДРСМД. В этой связи США как можно быстрее начнут ранее приостановленные по соглашению исследования, которые находится на "ранних стадиях" развития.

Эспер также отметил, что хотел бы рассчитывать на размещение ракет уже через несколько месяцев, однако "такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается". Шеф Пентагона уточнил, что США намерены наращивать свой потенциал в регионе рано или поздно.

По оценкам Пентагона, низколетящая крылатая ракета с потенциальной дальностью полета около 1000 километров может быть испытана в этом месяце и готова к развертыванию через 18 месяцев. В свою очередь, баллистическая ракета с дальностью полета от трех тысяч до четырех тысяч километров может быть развернута в течение пяти лет. Боеголовки должны быть снаряжены обычными зарядами.

Эспер также пояснил, что Вашингтон теперь может свободно конкурировать с Китаем, чей арсенал в значительной степени состоит из оружия, запрещенного по договору РСМД, который Пекин никогда не подписывал. "Это не должно быть сюрпризом для Пекина, потому что мы говорили об этом в течение некоторого времени", - заключил Марк Эспер.