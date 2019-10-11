Путин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus

Президент России Владимир Путин встретился сегодня в Ашхабаде с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Сотрудничество двух стран в экономической сфере стало одной из главных тем разговора. В частности лидеры обсудили поставки в Туркмению автомобилей Aurus.

В начале беседы Владимир Путин отметил в целом успешное развитие отношений между Россией и Туркменистаном.

"За первые семь месяцев текущего года товарооборот увеличился более чем на 62%", - сообщил президент РФ. По словам Путина, такому результату способствовал Договор о стратегическом партнерстве, который в прошлом году начал действовать и "приносить положительные результаты практической работы".

Туркменистан и Россия также сотрудничают в автомобилестроении. "Благодарю вас за то, что вы по-доброму, позитивно отозвались о нашей новой автомобильной линейке Aurus, - отметил Владимир Путин.

В свою очередь Бердымухамедов напомнил Путину, что Туркменистан уже подал заявку на поставку автомобиля "Aurus-седан". "Первую партию хотели бы закупить", - сообщил он. Президент Туркменистана также подчеркнул, что обе страны заинтересованы в развитии дальнейшего сотрудничества и готовы продолжить эту работу.

Другие темы Путин и Бердымухамедов обсудили уже без прессы, в формате "с глазу на глаз".

Сегодня оба лидера также принимают участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в Ашхабаде.