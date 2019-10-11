Число погибших в ДТП под Калугой выросло до пяти

В калужской больнице скончался пятый пострадавший в столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовика Scania.

Авария произошла в 16.20 четверга на 202-м километре федеральной трассы М-3 "Украина" в Бабынинском районе. Ехавший из Гомеля в Москву микроавтобус с белорусскими номерами отъехал от обочины, собираясь развернуться. В тот момент, когда Mercedes оказался поперек дороги, в его борт со стороны водителя врезалась фура.

Два человека погибли на месте, еще один умер на обочине во время оказания первой помощи. Четвертый скончался в карете скорой помощи, пятый - в больнице. Еще пять человек госпитализированы с различными травмами.

- Все пострадавшие - пассажиры микроавтобуса. Водитель Mercedes погиб, - рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ).