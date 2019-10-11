В Шереметьево усилили контроль после инцидента с травматическим пистолетом

В аэропорту Шереметьево усилен контроль за работой инспекторов досмотра, а сотрудника, пропустившего на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В настоящий момент, согласно полученной информации, мы можем сделать предварительные выводы о том, что причиной возникновения данной ситуации послужило "нарушение сотрудником безопасности стандартов досмотра", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию "Российской газеты".

Ранее стало известно, что рейс SU 2156 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из аэропорта Шереметьево 10 октября 2019 года в плановом режиме в 15:55 мск по маршруту "Москва - Бургас". В ходе проведенного досмотра не был выявлен травматический пистолет, который пассажир пронес на борт. Затем он сам сообщил об этом стюардессам, после чего самолет внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону.

Досмотр пассажиров, ручной клади, багажа, бортового питания и бортовых запасов обеспечивался дочерней компанией аэропорта АО "Шереметьево Безопасность", уточнили в пресс-службе аэропорта.

По факту поступления информации об обнаружении на борту данного предмета, не оформленного соответствующим образом к перевозке, была назначена тщательная внутренняя проверка с использованием всех средств контроля, отмечается в сообщении.

С сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности, провели дополнительные инструктажи по соблюдению технологии и стандартов досмотра.

Пресс-служба аэропорта также обнародовала статистику случаев предотвращения попадания на борт воздушных судов запрещенных к перевозке предметов. Так, за 9 месяцев этого года службой безопасности выявлено и изъято 1 398 единиц оружия и специальных средств, 1 883 боеприпаса (боевых патронов, гранат и других боеприпасов), 1 498 единиц колюще-режущих предметов и 20 715 пиротехнических средств.