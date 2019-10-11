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11.10.2019 06:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов

Текст: Дина Непомнящая

Правоохранители задержали хулиганов, осквернивших мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Уссурийске.

Фото: iStock
В Приморье вандалы засыпали землей Вечный огонь

Как сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю, это местные жители. Что стало мотивом их поступка неизвестно. Сейчас ведутся оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ночь на 9 октября неизвестные засыпали землей Вечный огонь. Об акте вандализма горожане сообщили в дежурную часть полиции.

Вандалы попали на камеры видеонаблюдения, благодаря чему удалось составить на них ориентировку.

Справка "РГ"

Мемориал воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, создал скульптор Валерий Ненаживин. Памятную композицию открыли в мае 1977 года. Этот памятник посвящен уссурийцам, которые ушли на фронт. Имена тех, кто так и не вернулся домой, выгравированы на плитах. Вечный огонь для мемориала привез с Марсова поля Герой Советского Союза Дмитрий Соболев.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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