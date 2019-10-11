Дело завели после избиения девочки-подростка в Ижевске

Уголовное дело возбудили по статье 116 УК России (Побои) после избиения подростками сверстницы в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Выяснилось, что драка произошла еще 28 сентября, однако резонанс история получила только сегодня, после появления видео в социальных сетях.

Группа подростков 15-17 лет напала на 16-летнюю девушку в лесу около дома №43 по улице Салютовской. Затем ее повалили на землю и избили руками и ногами. Участников драки уже установили.

Ранее возбудить уголовное дело после избиения девочки в Ижевске и дать оценку действиям или бездействию местных органов профилактики поручил председатель СК России Александр Бастрыкин.

По предварительным данным, возможная зачинщица драки стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.