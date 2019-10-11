Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове был судим за изнасилование

Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове ранее несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за изнасилование.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает о том, что у подозреваемого в убийстве ребенка несколько судимостей, в том числе за изнасилование, развратные действия и кражи.

В пятницу СК РФ сообщил о задержании по подозрению в убийстве 9-летней школьницы в Саратове 35-летнего мужчины. Девочка пропала утром в среду по дороге из дома в школу. Ребенка более суток помимо сотрудников правоохранительных органов искали добровольцы-волонтеры. В ночь с четверга на пятницу тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в одном из гаражей. После задержания подозреваемого, судя по видеозаписям, размещенным в соцсетях, на месте, где проводились следственные действия собрались волонтеры, участвовавшие в поисках ребенка, и потребовали наказать преступника.

Между тем, в мэрии Саратова подтвердили, что готовы помочь родителям девочки с оплатой похорон.

- Администрация города готова оказать семье погибшего ребенка всю необходимую помощь, - сообщила пресс-секретарь мэра Татьяна Плющева.