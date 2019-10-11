В Саратове задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки, которая пропала утром в среду по дороге из дома в школу.

Как сообщает сайт СК РФ, поисковые мероприятия завершены, ребенок обнаружен погибшим. По подозрению в совершении этого преступления задержан мужчина 1984 года рождения.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании обстоятельств убийства 9-летней девочки и максимально оперативного закрепления и исследования доказательств, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В поисках 9-летней школьницы с 9 октября участвовали, помимо полицейских, спасатели и волонтеры.

Между тем, как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, родственники погибшей девочки объявили сбор средств на ее похороны.