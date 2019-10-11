Власти Саратова подтвердили смерть пропавшей школьницы

Тело девятилетней девочки, которая рано утром девятого октября пропала в Саратове по пути в школу, обнаружено в одном из гаражей в Кировском районе города. Об этом сообщили в правительстве области.

А по данным телеканала РЕН ТВ, уже задержан и подозреваемый в убийстве школьницы. Это ранее судимый местный житель. Он доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, учащаяся 73-й школы в среду в 7:30 утра вышла из дома №7 по улице Высокой и направилась на занятия. Однако до учебного заведения на Втором Магнитном проезде ребенок не дошел.