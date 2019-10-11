В Перми суд вынес приговор "Реальным пацанам"-наркоторговцам

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор семи гражданам, которые организовали продажу наркотиков с помощью интернет-магазина под названием "Реальные пацаны".

Как пояснили "РГ" в канцелярии суда, один из членов группы забирал крупные партии наркотиков из тайников в центральных регионах России. Затем он перевозил часть товара в Удмуртию, Тюменскую область и Пермский край, где осуществлялась их фасовка и продажа. Оплата за поставленные наркотики осуществлялась через криптовалюту.

Суд приговорил наркодилеров к лишению свободы на сроки от четырех до шести с половиной лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что организатор группы пошел на сделку со следствием, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. В августе 2019 года суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.