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11.10.2019 12:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми суд вынес приговор "Реальным пацанам"-наркоторговцам

Текст: Алексей Трапезников
Фото: Сергей Шлеюк/ТАСС Фото: Сергей Шлеюк/ТАСС
Фото: Сергей Шлеюк/ТАСС

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор семи гражданам, которые организовали продажу наркотиков с помощью интернет-магазина под названием "Реальные пацаны".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Как пояснили "РГ" в канцелярии суда, один из членов группы забирал крупные партии наркотиков из тайников в центральных регионах России. Затем он перевозил часть товара в Удмуртию, Тюменскую область и Пермский край, где осуществлялась их фасовка и продажа. Оплата за поставленные наркотики осуществлялась через криптовалюту.

Суд приговорил наркодилеров к лишению свободы на сроки от четырех до шести с половиной лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что организатор группы пошел на сделку со следствием, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. В августе 2019 года суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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