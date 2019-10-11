В Татарстане беспилотное такси остановили для проверки документов

Доброе утро. В нашем передовом Татарстане бравые гайцы тормознули БЕСПИЛОТНИК Яндекса. ЧТО ЭТИ КОЖАНЫЕ МЕШКИ СЕБЕ ПОЗВОЛЯЮТ?! pic.twitter.com/vk19xFCTGs — 🎃Spooky Max Z🎃 (@shaikhulud) 11 октября 2019 г.

В Иннополисе инспекторы ГИБДД остановили беспилотный автомобиль для проверки документов. О забавном инциденте стало известно после того, как один из очевидцев разместил фото в соцсетях.

В пресс-службе Иннополиса корреспонденту РГ подтвердили эту информацию.

В свою очередь агентству "Татар-информ" удалось побеседовать с инспектором ГИБДД. Он рассказал, что проходила обычная выборочная проверка документов. Издалека не было видно, что автомобиль бепсилотный. Объяснил им это мужчина, который находился в пассажирском кресле.

Напомним, что Иннополис и Сколково являются двумя тестовыми зонами в России, где проходят обкатку беспилотные такси "Яндекс".

Ранее "РГ" писала об этом проекте. По словам мэр Иннополиса Руслана Шагалеева, машина двигается по дорогам общего пользования, пересекает пять наземных пешеходных переходов, заезжает в жилой квартал. На правом переднем кресле сидит оператор. В случае нештатной ситуации он может остановить автомобиль.