Житель Саратова признался в убийстве 9-летней девочки

Житель Саратова, задержанный по подозрению в убийстве 9-летней девочки, признался в этом преступлении.

Как передает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, подозреваемый дал признательные показания.

Саратовец рассказал, что он ранее самовольно занял соседний бесхозный гараж, установил там новый замок. Утром мимо гаража проходила 9-летняя девочка, которая якобы спросила у возившегося там мужчины, его ли этот гараж. Саратовец, по его словам, испугался разоблачения, затащил ребенка внутрь помещения и убил.

По словам Светланы Петренко, показания подозреваемого будут проверяться в ходе следственных действий. Представитель СК также подтвердила, что ранее задержанный был судим за совершение ряда тяжких преступлений, в том числе за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Следствие также располагает записями видеокамер наружного наблюдения, которые подтверждают вину задержанного в совершении преступления.

Жесткое преступление в отношении ребенка вызвало в Саратове большой резонанс. В поисках пропавшей школьницы участвовало несколько сот волонтеров. В пятницу к дому по улице Высокой, где жила девочка, саратовцы стали приносить мягкие игрушки и цветы.