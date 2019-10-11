Жители Саратова несут цветы и игрушки к дому убитой девочки

Жители Саратова несут мягкие игрушки и цветы к дому убитой девятилетней девочки.

Как уже писала "РГ", ребенок пропал в среду утром по дороге из школы домой. На вторые сутки розыска Следственный комитет РФ сообщил о том, что тело ребенка найдено с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении убийства ребенка задержан житель Саратова, мужчина 1984 года рождения.

Сегодня саратовцы несут мягкие игрушки и цветы к подъезду дома № 7 по улице Высокой, в котором жила погибшая.

Губернатор Валерий Радаев обратился к родственникам девочки, выразив глубокие соболезнования. "В семье огромное горе, ведь нет ничего страшнее потери маленького ребенка. Трудно передать словами эту боль, и невозможно принять сердцем случившееся. Сопереживаю и скорблю вместе со всеми, - написал глава региона в соцсетях.

В пресс-службе губернатора подтвердили, что власти региона готовы оказать родителям ребенка всю необходимую помощь. Ранее о готовности помочь семье с организацией похорон сообщили городские власти.