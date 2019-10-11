В Красноярском крае после заморозков зацвели весенние цветы

Редкое явление произошло в национальном парке "Шушенский бор" в Красноярском крае: после заморозков повторно распустилось сразу несколько весенних цветов, сообщает Русское географическое общество.

Особенно ученых удивил травянистый многолетник - ветреница лесная (лат. Anemóne sylvéstris), травянистый многолетник. В Перовском лесничестве, где располагается национальный парк, пик ее цветения приходится на середину мая. Специалисты отмечают, что в "Летописях природы" охраняемой территории за последние десять лет нет данных о вторичном цветении этого растения глубокой осенью

- Кроме того, продолжают цвести и те растения, которые активно цвели в течение весны, лета и первой половины осени. Это клевер красный (лат. Trifolium rubens) и люцерна посевная (лат. Medicágo satíva). Традиционно в парке они цветут с конца мая по август. Цветущий клевер нередко можно встретить и в начале сентября, но в октябре увидеть свежие цветы, покрытые инеем после того, как ночью столбик термометра опустился до минус 5 градусов, в Сибири необычно, - говорится в сообщении РГО.

Как полагают ученые, такое поведение, вероятнее всего, обусловлено климатическими особенностями нынешнего года. Лето было прохладным и дождливым, а осень - мягкая и затяжная.