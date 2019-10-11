Аэропорт Пулково принял первых туристов с электронными визами

Аэропорт Пулково принял первых иностранных туристов, которые прибыли в город по электронным визам.

Как сообщили в Пулково, первыми "электронными" туристами петербургского аэропорта стали граждане Ирана, Финляндии, Латвии, Венгрии. В зале прилета их встретил желтый кот - талисман аэропорта Пулково.

Один из гостей, иранец Араш Ахмади рассказал, что узнал о возможности получить визу онлайн из соцсетей. Процесс оформления у него занял всего два дня. В Петербурге Араш намерен увидеть основные достопримечательности и сходить на "Лебединое озеро" в Мариинский театр.

Напомним, с 1 октября иностранные туристы 53 государств получили возможность посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронным визам. Первые такие туристы прибыли из Эстонии на автомобилях. А сегодняшний день положил начало полетам по электронным визам.

По данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, на сегодняшний день количество заявок на электронные визы превысило 11 тысяч. Больше всего - от жителей Эстонии, Финляндии, Латвии, Германии.