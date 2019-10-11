Аксенов заявил о единой стратегии развития Крыма и Севастополя

Глава Крыма Сергей Аксенов договорился с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым о синхронизации мероприятий, касающихся развития обоих субъектов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

- Мы договорились полностью синхронизировать проведение всех мероприятий, подбор лучших практик и методик в реализации региональных и федеральных проектов, а также меры социальный поддержки и экономические вопросы, - отметил глава Крыма. - Планируем в ближайшее время окончательно определиться в части установления и согласования границ между субъектами.

При этом он подчеркнул, что между правительствами Крыма и Севастополя "нет никаких разногласий". Аксенов также заявил о готовности вместе с Развожаевым представить вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Козаку общие подходы к формированию и реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года".

- Не сомневаюсь, что мы обречены на успех! - заключил глава республики, поблагодарив врио губернатора Севастополя за конструктивный подход и понимание.

Напомним, власти Крыма и Севастополя приступили к определению границы между регионами еще в январе 2017 года. Спорные места были сосредоточены в Ялтинском и Бахчисарайском районах. Но к концу 2018 года все противоречия были сняты.