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11.10.2019 11:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Депутаты вступились за воспитательницу, уволенную из-за "Конька-горбунка"

Текст: Александр Гавриленко
Фото: В. Шияновский/ РИА Новости Фото: В. Шияновский/ РИА Новости
Фото: В. Шияновский/ РИА Новости

Воспитательницу детского сада из Таганрога, которая объяснила детям значение выражения "посадить на кол" и была уволена, необходимо восстановить на работе. С такой оценкой выступили депутат Госдумы Виталий Милонов и глава ЛДПР Владимир Жириновский, передает РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел несколько дней назад, когда воспитательница читала детям сказку Ершова "Конек-Горбунок". В ней царь угрожал посадить Иванушку на кол, если тот не раздобудет ему жар-птицу. Один из малышей спросил, что это значит. И воспитательница пояснила - "когда человека сажают на кол, кол проходил через тело, и потом человек умирает". После этого у одного из ребят появилась тревожность, истерики и страх смерти. Он просил родителей большое не водить его в садик. Еще несколько родителей пожаловались на педагога руководству учреждения.

Фото: iStock
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По мнению Милонова, родителям следовало бы вместо жалоб поговорить с детьми и рассказать о народном фольклоре, ведь во многих сказках ключевым сюжетом является какое-либо физическое наказание или даже казнь. "Например, Илья Муромец довольно грубо, с точки зрения этих родителей, обходился со своими противниками - то голову отрубит, то ещё как-то разделается с врагами киевского князя. Нам теперь что, детям русских былин не читать?", - цитирует Милонова агентство.

В похожей манере высказался и Владимир Жириновский. "Воспитательницу детского сада в Таганроге, которая объяснила детям значение выражения "посадить на кол", нужно восстановить на работе. Она ничего не нарушила, не давала каких-то кровожадных пояснений и не запугивала детей специально", - заявил лидер ЛДПР.

Однако специалисты отмечают, что женщина работала в коррекционной группе с детьми, имеющими неустойчивый эмоциональный фон психостатуса. Воспитательница обязана была учитывать это. Ее уволили "за нарушение методов воспитания, включающих среди прочего психологическое насилие над детьми". Женщина подала апелляцию, потребовав восстановить ее в должности, но проиграла.

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