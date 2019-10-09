На Дону воспитателя уволили за объяснение фразы из "Конька-Горбунка"

Воспитателя детского сада в Таганроге уволили за психическое насилие над детьми после того, как она объяснила им суть фразы "сажать на кол" из сказки "Конек-Горбунок".

Как рассказали в пресс-службе Ростовского областного суда, воспитательница читала детям коррекционной группы таганрогского детского сада сказку "Конек-Горбунок". Один из них спросил, что значат слова "посадить на кол", женщина в красках объяснила это выражение. По утверждению родителей, их ребенок после этого отказался ходить в садик, у него наблюдались перепады настроения, тревожность и страх смерти. Родители пожаловались на воспитательницу, и ее уволили с работы.

Однако женщина не согласилась с этим решением и попыталась оспорить его через суд. Она связала свое увольнение с предвзятым отношением к себе.

Ростовский областной суд апелляцию уволенной оставил без удовлетворения.