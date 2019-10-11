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11.10.2019 19:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученых обеспокоило состояние Генуэзских крепостей Крыма

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российские ученые, которые сейчас вместе с коллегами из Италии заняты изучением Генуэзских крепостей в Крыму, обеспокоены их состоянием.
Фото: Никита Хохлов Фото: Никита Хохлов
Фото: Никита Хохлов

Старший научный сотрудник археологической компании "Терра" Степан Неснов неприятно удивился состоянию крепости Алустон в Алуште.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
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- На территории самой крепости возведен недостроенный гостиничный комплекс, - рассказал он журналистам. - Проект заморожен, но памятник-то частично разрушен. Местные жители пристраивали к стенам крепости свои жилища, используя камни из крепостных стен в качестве строительного материала. Это, конечно, вызвало удивление и опасения.

По словам ученого, аналогичная ситуация и с другими крепостями, за исключением Судакской, на территории которой создан известный музей.

- Остальные крепости находятся в достаточно плачевном состоянии, - посетовал Неснов. - В Феодосии башни постепенно разрушаются, в непосредственной близости от них находятся частные строения, это также вызывает опасения.

Со своей стороны ученый секретарь комиссии этнографии, антропологии и археологии Московского городского отделения Русского географического общества, научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук Никита Хохлов удивился отверстиям в некоторых башнях.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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- В этих отверстиях живут бомжи, - рассказал он и добавил, что еще одной проблемой сохранности памятников являются "росписи" туристов.

Как сообщалось ранее, с конца сентября в рамках проекта "Генуэзские крепости Крыма и черноморско-азовского бассейна" на полуострове работает экспедиция итальянских и российских ученых. После посещения и исследования всех известных и менее известных Генуэзских крепостей и памятников изучаемого региона ученые составят общую карту, или так называемый "пейзажный план", объектов генуэзского наследия.

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