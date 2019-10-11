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11.10.2019 16:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове задержан сбежавший из колонии заключенный

Текст: Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)

В Ростове-на-Дону задержали заключенного, который сумел сбежать от правоохранителей и несколько дней скрывался в городе. Об этом сообщает РИА Новости.

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Мужчина отбывал три года за мошенничество в колонии-поселении. 7 октября ему якобы стало плохо, заключенного отвезли в городскую больницу для консультации и оказания медпомощи. Однако он каким-то образом смог выбраться из больницы и сбежать.

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи является уголовным преступлением, так что теперь беглецу могут добавить дополнительный срок.

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