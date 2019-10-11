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11.10.2019 11:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В тюменском аэропорту Рощино впервые приземлился "Тигролет"

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Международный аэропорт Тюмень (Рощино) Фото: Международный аэропорт Тюмень (Рощино)
Фото: Международный аэропорт Тюмень (Рощино)

Без преувеличения историческое событие произошло накануне в тюменском аэропорту Рощино. Здесь впервые приземлился широкофюзеляжный лайнер Boeing 747-400 (EI-XLD), сообщили в пресс-службе авиаузла.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Документ о том, что воздушная гавань сибирского города может принимать гигантские самолеты, был подписан 14 ноября 2018 года, но до минувшего четверга такого шанса Рощино не представлялось. Тем приятнее, что севший в аэропорту Boeing авиакомпании "Россия" был "одет" в тигриную ливрею: носовую часть воздушного судна украшает изображение головы амурского тигра.

"Тигролет" появился в авиапарке перевозчика в сентябре 2016 года. Это совместный с центром "Амурский тигр" проект, задача которого - привлечь внимание к сохранению популяции редких видов диких животных. В 72-83 процентах случаев тигры гибнут по вине людей, главным образом - браконьеров.

Приземлившийся в Тюмени "полосатый рейс" летел из Антальи и совершил промежуточную посадку в Рощино.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень Амурский тигр
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