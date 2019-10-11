В тюменском аэропорту Рощино впервые приземлился "Тигролет"

Без преувеличения историческое событие произошло накануне в тюменском аэропорту Рощино. Здесь впервые приземлился широкофюзеляжный лайнер Boeing 747-400 (EI-XLD), сообщили в пресс-службе авиаузла.

Документ о том, что воздушная гавань сибирского города может принимать гигантские самолеты, был подписан 14 ноября 2018 года, но до минувшего четверга такого шанса Рощино не представлялось. Тем приятнее, что севший в аэропорту Boeing авиакомпании "Россия" был "одет" в тигриную ливрею: носовую часть воздушного судна украшает изображение головы амурского тигра.

"Тигролет" появился в авиапарке перевозчика в сентябре 2016 года. Это совместный с центром "Амурский тигр" проект, задача которого - привлечь внимание к сохранению популяции редких видов диких животных. В 72-83 процентах случаев тигры гибнут по вине людей, главным образом - браконьеров.

Приземлившийся в Тюмени "полосатый рейс" летел из Антальи и совершил промежуточную посадку в Рощино.