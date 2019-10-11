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Рубрика: В мире

Российские пранкеры подшутили над американским сенатором

Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) позвонили американскому сенатору-республиканцу Линдси Грэму. Они выдали себя за главу минобороны Турции Хулуси Акара.

Фото: REUTERS/Murad Sezer
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"Мы успешно предотвращаем множество попыток разыграть сенатора Грэма и его офис, но в этот раз им удалось найти брешь", - сообщил представитель политика Кевин Бишоп изданию Politico.

Согласно состоявшемуся разговору, Грэм выражал симпатии турецкой стороне в связи с "курдской проблемой" и описывал курдов как "угрозу". При этом сенатор стал одним из инициаторов проекта, который предусматривает введение санкций против турецкого руководства. Грэм констатировал, что конгрессмены от обеих партий возмущены операцией Анкары и готовы поддержать эти меры, а потому он рассчитывает легко набрать достаточное количество голосов, чтобы одобрить санкции, если даже глава Белого дома наложит на них вето.

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