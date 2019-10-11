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Семья Заворотнюк прокомментировала сообщения об ухудшении ее состояния

Кинократия
    11.10.2019, 19:12
Текст:   Олег Усков

Семья Анастасии Заворотнюк на ее официальном инстаграм-аккаунте опровергла распространенную рядом СМИ информацию о том, что актриса находится в сопоре - предкоматозном состоянии, и ни на что не реагирует.

"Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно - в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением", - говорится в сообщении.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк

В котором далее близкие актрисы пишут, что они "не готовы к визитам непрошеных гостей" и считают недопустимым, "когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо", когда пытаются прорваться через пост охраны, "наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения", и когда СМИ "ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека".

В заключение родные Анастасии указывают, что заголовки, с которыми выходит пресса - "снова за гранью добра и зла". И поэтому семья артистки готова официально заявить: "нет, это неправда!!!".

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Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно - в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека. Мы хотим, чтобы страна знала своих "героев" в лицо. Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!! #противлживсми

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

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