Семья Заворотнюк прокомментировала сообщения об ухудшении ее состояния

Семья Анастасии Заворотнюк на ее официальном инстаграм-аккаунте опровергла распространенную рядом СМИ информацию о том, что актриса находится в сопоре - предкоматозном состоянии, и ни на что не реагирует.

"Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно - в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением", - говорится в сообщении.

В котором далее близкие актрисы пишут, что они "не готовы к визитам непрошеных гостей" и считают недопустимым, "когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо", когда пытаются прорваться через пост охраны, "наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения", и когда СМИ "ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека".

В заключение родные Анастасии указывают, что заголовки, с которыми выходит пресса - "снова за гранью добра и зла". И поэтому семья артистки готова официально заявить: "нет, это неправда!!!".