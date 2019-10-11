СМИ: Причиной взрывов на иранском танкере мог стать ракетный удар

На иранском танкере Sanitized в Красном море неподалеку от саудовского портового города Джидда прогремел взрыв, сообщило агентство ISNA со ссылкой на источники.

По его данным, инцидент произошел в 60 милях от Джидды. В результате взрыва судна, которое принадлежит Национальной нефтяной компании, повреждены два отсека с нефтью, часть которой вылилась в море.

В настоящее время технические специалисты на борту танкера выясняют причину происшествия. Никто из членов экипажа не пострадал, судно находится в стабильном состоянии.

В свою очередь телеканал Press TV сообщает, что взрыв произошел в 5.00 утра по местному времени (04.30 по московскому). Он мог стать результатом попадания ракет в судно и таким образом является терактом.