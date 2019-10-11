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11.10.2019 05:33
Рубрика: Транспортное право

СМИ: В России водителей проверят на хронический алкоголизм

Журналисты узнали о нововведениях, которые могут стать неприятным сюрпризом для многих россиян. Минздрав направил в Минюст предложение проверять водителей на хронический алкоголизм. Об этом пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на документ.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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В медкомиссию для получения водительских прав введут обязательный тест на определение в крови маркера CDT, который указывает на хронический алкоголизм. В случае положительного результата, гражданина отправят в наркодиспансер. Нововведение коснется и тех, кто остался без прав после езды в пьяном виде и ожидает возвращения документов.

Кроме того, кандидатам в водители предложат пройти тест на употребление ряда психоактивных веществ. Для этого придется сдать мочу на анализ. Эксперты уже заявили, что инициатива Минздрава скажется на цене медсправок. А еще станут популярны фирмы, торгующие поддельными справками.