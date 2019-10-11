США эвакуируют террористов из зоны наступления турецких войск в Сирии

США передадут иракским властям 50 членов ИГИЛ (запрещена в РФ), которые до того содержались в тюрьмах на северо-востоке Сирии, сообщает 11 октября Associated Press со ссылкой на анонимных представителей иракской разведки.

Перемещение террористов связано с тем, что бойцы курдо-сирийского альянса "Сирийские демократические силы" (СДС) были мобилизованы для противостояния турецким войскам, вошедшим 9 октября в северную Сирию восточнее Евфрата. В результате тюрьмы, в которых содержаться пленные боевики, остались фактически без охраны, из-за чего возникла опасность побега. Всего в лагерях на контролируемых СДС территориях находятся примерно 10 тысяч игиловцев, из них около 2 тысяч - иностранцы, в том числе граждане европейских стран.

В частности, среди перемещаемых в Ирак заключенных могут быть Эль Шафи Эльшейх и Александа Амон Коти, два представителя так называемой "группы британского джихада", состоящей из граждан Великобритании, которых в ИГИЛ за их британское произношение прозвали The Beatles. Эта группа отличалась особой жестокостью. Именно они казнили в 2014-2015 годах американцев Джеймса Фоли, Стивена Сотлоффа и Питера Кассига, британских волонтеров Дэвида Хайнса и Алана Хеннинга, японцев - директора частной военной компании Харуну Юкава и журналиста Кэндзи Гото, а также нескольких сирийских военнослужащих. Причем несколько казней они сняли на камеру.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что некоторые из наиболее опасных террористов "будут перемещены", не приведя, впрочем, других деталей. Также он отметил, что за всех игиловцев в северной Сирии теперь отвечает Турция. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 10 октября, что берет на себя ответственность за то, чтобы пленные игиловцы на подконтрольных Турции территориях не оказались на свободе.