США и Китай достигли частичных договоренностей в области торговли

Вашингтон и Пекин достигли частичных договоренностей по торговле, которые в будущем могут помочь заключить перемирие в торговой войне. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно имеющейся информации, Китай согласился на уступки в сельском хозяйстве, а США намерены предоставить ряд льгот по тарифам.

Министр финансов США Стивен Мнучин отказался комментировать информацию о договоренностях сторон и лишь отметил, что переговоры были плодотворными. Более подробных комментариев стоит ожидать после обсуждения итогов с президентом США Дональдом Трампом.