Трамп: Переговоры с Китаем проходят очень хорошо

Первый день двухдневных американо-китайских переговоров в Вашингтоне прошел очень хорошо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Он также сообщил, что в пятницу лично встретится с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в Белом доме. Трамп выразил надежду, что эта встреча тоже пройдет "действительно хорошо", пишет ТАСС.

Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем начался в четверг в Вашингтоне. В них с китайской стороны участвует вице-премьер Лю Хэ, а с американской - глава минфина США Стивен Мнучин и торгпред Роберт Лайтхайзер.

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры. Нынешняя встреча проходит за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения до 30% пошлин США на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов в год. Ранее Трамп отложил на две недели введение этих пошлин по просьбе Лю Хэ, а также в связи с празднованием 70-летия КНР.