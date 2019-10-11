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11.10.2019 19:10
Рубрика: В мире

США призвали Турцию прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии

Текст: Диана Ковалева
Министр обороны США Марк Эспер во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Хулуси Акаром призвал Анкару остановить военную операцию на северо-востоке Сирии. Об этом в пятницу сообщил Пентагон.
Фото: REUTERS/Murad Sezer Фото: REUTERS/Murad Sezer
Фото: REUTERS/Murad Sezer

"Вчера (10 октября - прим. "РГ") министр обороны Марк Эспер и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии. Министр Эспер дал понять, что Соединенные Штаты выступают против несогласованных действий Турции... Эспер настоятельно призвал Турцию прекратить действия на северо-востоке Сирии", - отмечается в сообщении ведомства.

Второй турецкий военный погиб в ходе операции на северо-востоке Сирии

По мнению американской стороны, действия Анкары ставят под угрозы результат работы коалиции во главе с США против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии. В разговоре со своим турецким собеседником, Эспер отметил, что США ценят стратегические двусторонние отношения с Турцией, однако операция может привести к серьезным последствиям для Анкары. Он также высказал серьезную озабоченность тем, что, несмотря на все меры предосторожности со стороны Вашингтона, действия Турции могут нанести вред американскому военному контингенту в регионе.

Напомним, что в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Операция главным образом направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Перед началом военных действий США, сотрудничавшие с курдами в этом регионе, вывели свои войска из зоны наступления.

По мнению Дамаска, действия Анкары являются незаконным вторжением. Осудили действия турецкой стороны и большинство стран ЕС.

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