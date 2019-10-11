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Рубрика: Российский автопром

Стартовали продажи лимитированной версии автомобилей Lada

Текст: Юрий Зубко
АвтоВАЗ объявил о старте продаж лимитированной версии #CLUB.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Автомобили Largus, Xray, Granta получили оригинальные элементы внешнего и внутреннего дизайна: шильды "#CLUB", размещенные на багажной двери, новую обивку сидений с вышитым названием серии с оранжевым хэштегом, двухцветные колесные диски специального дизайна, корпуса наружных зеркал черного цвета.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Granta лимитированной серии оснащается всеми доступными силовыми установками - 87-, 98- и 106-сильными моторами 1.6. В списке оснащения появились датчики парковки и обогрев лобового стекла.

"Клубный" Xray с двигателями 1.6 и 1.8, кроме парктроника и обогрева ветрового стекла, получил климат-контроль, датчики дождя и света и глубокую тонировку стекол. Новая версия универсала Largus с мотором 1.6 на 106 л.с. и МКПП обзавелась парктроником и тонировкой.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Компания уточняет, что полезные "фишки" из люксовых версий добавлены по "специальной цене".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Стартовая стоимость седана и лифтбека Granta #CLUB - 543 900 рублей и 558 900 рублей соответственно. За Xray надо будет отдать минимум 737 900 рублей, а стоимость пятиместного Largus #CLUB начинается от 707 900 рублей.

Два дня назад АвтоВАЗ объявил о начале производства семейства модели Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией. Новая модификация бестселлера марки оснащена двигателем Альянса объёмом 1.6 литра мощностью 113 л.с. Вариатор поставляется компанией Jatco.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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#Lada