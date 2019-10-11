Стрелок из Эль-Пасо назвал себя невиновным

Патрик Крузиус, устроивший стрельбу в супермаркете Walmart в американском городе Эль-Пасо, заявил в суде о своей невиновности. Он обвиняется в убийствах при отягчающих обстоятельствах.

Между тем, когда Крузиус сдавался полиции, он заявил, что его целью были мексиканцы.

Если 21-летний подозреваемый будет признан виновным, ему может грозить смертная казнь или пожизненное тюремное заключение, пишет The Wall Street Journal.

Напомним, массовое убийство произошло два месяца назад в городе Эль-Пасо, который находится в штате Техас недалеко от границы с Мексикой. Возраст 22 погибших - от двух до 83 лет. Крузиос специально приехал в населенный пункт, расположенный в тысяче километров от его родного дома, чтобы убить как можно больше мигрантов.