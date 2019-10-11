Тележурналист пострадал во время протестов в Эквадоре

В Эквадоре беспорядки привели к ранению тележурналиста. Ведущий канала Teleamazonas Фредди Паредес получил тяжелую травму головы.

На пострадавшего напал один из участников протестов на севере Кито. Это произошло во время того, когда съемочная группа покидала площадь перед Домом культуры, где расположен штаб протеста индейского движения. Паредесу оказали первую помощь на месте происшествия, а затем госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Эквадоре пострадали около 450 человек. В том числе 90 сотрудников полиции.

Протесты начались после того, как президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120 процентов.