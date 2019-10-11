В ходе протестов в Эквадоре пострадали около 450 человек

Почти 450 человек, включая полицейских, пострадали в ходе протестов в Эквадоре. Такую информацию сообщила глава МВД страны Мария Паула Ромо, заверив, что погибших нет.

Она уточнила, что в ходе манифестаций травмы получили около 90 сотрудников полиции. Больше всего раненых в столице страны городе Кито. Помимо этого, еще 360 человек обратились за медицинской помощью. По данным медиков, у большинства наблюдались проблемы с дыханием.

Министр отметила также, что к вечеру вторника были задержаны 714 человек. Некоторые из них уже освобождены, пишет РИА Новости.

В Эквадоре продолжаются протесты граждан. Он начались после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. В некоторых городах манифестации переросли в беспорядки. Морено объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.