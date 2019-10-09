Власти Эквадора ввели комендантский час

Комендантский час начал действовать в Эквадоре. Он введен в районах, где находятся государственные здания и стратегические объекты.
Таким образом власти страны надеются предотвратить захват протестующими данных объектов, как это произошло с нефтяными месторождениями накануне.
Ранее в стране на неопределенный срок приостановили работу все образовательных учреждения.
Как сообщает РИА Новости, в настоящее время манифестации в стране продолжаются.
Президент Эквадора Ленин Морено на прошлой неделе объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами, вызванными экономической политикой правительства. Недовольство граждан вызвало решение либерализовать цены на топливо и отменить субсидии на топливо, которые обходились государству в 1,3 миллиарда долларов.