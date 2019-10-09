Новости

В Приморье вандалы осквернили мемориал погибшим в ВОВ 06:08
Власти Эквадора ввели комендантский час 05:56
"Роскосмос" запатентовал маскирующийся космический аппарат 05:41
Биробиджанский полицейский спас жизнь человеку по дороге на работу 05:25
Турция атаковала позиции курдов на севере Сирии 05:18
Посол России: Визовый беспредел тормозит ремонт здания дипмиссии в США 05:10
Подозреваемому в зверском убийстве девушки в Чите продлили задержание 05:04
Пелоси обвинила Белый дом в попытке скрыть правду 04:54
Защита экс-сотрудника рудника "Мир" обжаловала его арест 04:39
На Камчатке произошли два землетрясения подряд 04:38
В Эквадоре из-за массовых беспорядков закрыты все образовательные учреждения 04:35
В Рио-де-Жанейро выпал "соленый снег" 04:34
СМИ: Автор доноса на Трампа сотрудничал с кандидатом от демократов 04:19
Недовольные мэром мексиканцы привязали его к пикапу 03:57
В Афганистане задержан один из руководителей разведки "Талибана" 03:55
На Камчатке спасли экипаж "затонувшей" подлодки 03:47
США могут побить рекорд по числу выходов астронавта в космос за полет 03:27
Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17 03:03
Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов 02:58
Трамп: Клинтон стоит вновь вступить в президентскую гонку 02:55
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США 02:17
СМИ узнали, на какой машине новый император Японии поедет на коронацию 01:57
Демократы призвали Помпео и Эспера не выходить из Договора по открытому небу 01:47
Не менее 77 человек в масках задержаны в Гонконге 01:44
Британец выиграл в лотерею рекордную для страны сумму 01:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
09.10.2019 05:56
Рубрика: В мире

Власти Эквадора ввели комендантский час

Комендантский час начал действовать в Эквадоре. Он введен в районах, где находятся государственные здания и стратегические объекты.

В Эквадоре из-за массовых беспорядков приостановлена работа парламента

Таким образом власти страны надеются предотвратить захват протестующими данных объектов, как это произошло с нефтяными месторождениями накануне.

Ранее в стране на неопределенный срок приостановили работу все образовательных учреждения.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время манифестации в стране продолжаются.

Президент Эквадора Ленин Морено на прошлой неделе объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами, вызванными экономической политикой правительства. Недовольство граждан вызвало решение либерализовать цены на топливо и отменить субсидии на топливо, которые обходились государству в 1,3 миллиарда долларов.

В мире Южная Америка Эквадор
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии
Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"
Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
Китай выразил США протест в связи с санкциями