Власти Эквадора ввели комендантский час

Комендантский час начал действовать в Эквадоре. Он введен в районах, где находятся государственные здания и стратегические объекты.

Таким образом власти страны надеются предотвратить захват протестующими данных объектов, как это произошло с нефтяными месторождениями накануне.

Ранее в стране на неопределенный срок приостановили работу все образовательных учреждения.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время манифестации в стране продолжаются.

Президент Эквадора Ленин Морено на прошлой неделе объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами, вызванными экономической политикой правительства. Недовольство граждан вызвало решение либерализовать цены на топливо и отменить субсидии на топливо, которые обходились государству в 1,3 миллиарда долларов.