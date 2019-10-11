Трамп разрешил минфину США вводить санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп предоставил американскому минфину обширные полномочия для введения санкций в отношении турецкого правительства. Об этом в пятницу сообщил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

Выступая перед журналистами в Белом доме, министр заявил, что ограничительные меры, связанные с турецкой военной операцией в Сирии, пока не введены. Но при этом глава минфина отметил, что США могут "обрушить экономику Турции если это понадобится".

Напомним, что в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Операция главным образом направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Перед началом военных действий США, сотрудничавшие с курдами в этом регионе, вывели свои войска из зоны наступления.