В компании-владельце подтвердили версию теракта на танкере из Ирана

Взрывы на иранском танкере Sabity в Красном море могли стать следствием попадания двух ракет в судно. Об этом говорится в заявлении владельца танкера - Национальной иранской нефтяной компании.

В пресс-службе компании отметили, что два взрыва на Sabity произошли около 5.00-5.20 утра по местному времени (04.30-4.50 по московскому), когда судно находилось в 60 милях от Джидды. В результате взрывов были повреждены два отсека с нефтью, часть которой вылилась в море.

Никто из членов экипажа не пострадал. Судно приостановило движение, однако находится в стабильном состоянии.