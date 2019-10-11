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В Сети опубликовали видео с PlayStation 5. Выглядит футуристично

Текст:   Богдан Бобров
11.10.2019,  
17:08
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

После того, как Sony официально подтвердили название и дату выхода новой консоли PlayStation 5, ажиотаж вокруг приставки вышел на новый уровень. Дизайнеры LetsGoDigital представили на видео в YouTube свое виденье того, как будет выглядеть новое устройство.

Стоит отметить, что речь идет о прототипе домашней игровой системы, и ее внешний вид в ролике основан на патенте Sony, который ранее был найден в Сети. Поэтому есть вероятность, что финальная версия будет сильно отличаться от представленного.

С другой стороны, было бы интересно посмотреть на серийную консоль, впервые отошедшую от концепта громоздких и прямоугольных "гробов", какими геймеры привыкли видеть несколько последних игровых поколений. Но камнем преткновения в таком футуристичном исполнении сразу бы стали вентиляционные отверстия, которые бы легко забивались и с трудом очищались.

В век информационных утечек и сливов японская компания вряд ли станет сильно затягивать с показом своей новинки, поэтому, скорее всего, ждать подтверждения осталось совсем недолго.

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