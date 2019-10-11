Вентиляционные отверстия в подвалах оставят открытыми для бездомных животных

Технические отверстия (продухи), предназначенные для вентиляции подвалов и технических подполий в многоквартирных домах, предложили оставлять открытыми. Правительство уже разработало проект соответствующего постановления.

Такой ответ содержится в письме вице-премьера Виталия Мутко, курирующего вопросы строительства и региональной политики, на запрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

"Проектом постановления предлагается проветривать подвалы и технические подполья МКД посредством постоянного открытия продуха", - приводит ТАСС выдержки из документа.

Отмечается, что эта мера позволит обеспечить нужную температуру и уровень влажности, а также помочь бездомным животным, которые попали в помещение и не смогли из него выбраться.

В среду вице-премьер принял участие в "правительственном часе" в Госдуме. В частности, на мероприятии была затронута тема возможного запрета в России точечной застройки.