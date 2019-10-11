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11.10.2019 14:22
Рубрика: Видео

Видео: женщина-водитель поплатилась за парковку на месте для инвалидов

Текст: Вадим Давыденко

Этот случай, с одной стороны возмутительный, а с другой - чрезвычайно забавный, произошел с начинающей автомобилисткой в американском Питтсбурге (штат Канзас), на паркинге возле торгового центра. Женщина, вопреки отчетливо видимой разметке, оставила свою машину на месте, отведенном для инвалидов, и после шопинга собиралась ехать дальше по своим делам.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но по какой-то причине - нарушать так нарушать! - решила выезжать не по тому ряду, по которому заезжала, а просто перемахнуть через невысокий бордюрчик. И то ли дорожники фиксировали бетонное ограждение без особого старания и экономя цемент, то ли действительно карма действует здесь и сейчас, но женщина ухитрилась выковырнуть бордюр из земли и поехать с ним. Причем так, что он застрял между передними и задними колесами.

Заметив что-то неладное, дама попыталась вручную избавиться от помехи, но женских сил на это не хватило. Поэтому она махнула на все рукой и продолжила путь, делая вид, что ничего необычного не происходит.

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