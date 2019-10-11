Володин: Имя Алексея Леонова навсегда останется в мировой истории космонавтики

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким космонавта Алексея Леонова. Его жизнь будет достойным примером для будущих поколений, считает спикер.

Ранее стало известно, что легендарный космонавт скончался на 86-м году жизни.

- Имя дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова навсегда останется в мировой истории космонавтики, как первого человека, вышедшего в открытый космос, - уверен Володин. - Он посвятил свою жизнь освоению и изучению космоса, решал масштабные и ответственные задачи, как один из руководителей Центра подготовки космонавтов.

Володин отметил, что мужество и сила воли Алексея Леонова сочетались с его творческими способностями. Многим он известен не только как космонавт, но и замечательный художник.

- Светлая память об Алексее Архиповиче сохранится в наших сердцах, а его жизнь будет достойным примером для будущих поколений, - уверен глава нижней палаты. - Его уход из жизни - большая потеря для всех нас.