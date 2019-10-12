Более 100 тысяч человек эвакуированы в США из-за лесных пожаров

Более ста тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров, бушующих на юге Калифорнии. На территории штата действуют четыре центра помощи пострадавшим.

По последним данным, огонь уничтожил более 75 построек. Один человек погиб, сообщает телеканал CNN. Пожары в окрестностях Лос-Анджелеса тушат несколько сот огнеборцев. Без света остались почти 300 тысяч человек.

Ранее компания Pacific Gas and Electric приостановила подачу электроэнергии, чтобы избежать повторения прошлогодней истории. Напомним, неполадки в работе линий электропередачи в районе населенного пункта Пулга привели к возникновению самого разрушительного пожара в истории Калифорнии.