Дональд Трамп оценил договоренности с Китаем

Договоренности, которые достигли Вашингтон и Пекин, вполне достаточны для подписания соглашения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы пришли к договоренностям, вполне годным для того, чтобы быть подписанными. Может, это займет три недели, четыре недели, пять недель", - приводит РИА Новости заявление главы Белого дома.

Трамп предположил, что церемония подписания может пройти на саммите АТЭС в Чили. Он намечен на 16-17 ноября.

"Может, это будет там", - отметил Трамп.

Он сообщил также, что достигнутые договоренности касаются сфер интеллектуальной собственностью, финансовых услуг и закупок сельхозпродукции в США.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее отметил, что Вашингтону еще предстоит оценить возможность исключения Китая из списка валютных манипуляторов.

"Мы добиваемся большого прогресса, движемся в позитивном направлении. Мы достигли значительного прогресса во многих областях, мы очень этим довольны", - заявил, в свою очередь, вице-премьер Китая Лю Хэ.