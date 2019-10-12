Двое россиян находились на борту разбившегося в ДР Конго Ан-72

Двое граждан Российской Федерации находились на борту самолета Ан-72, который потерпел крушение в Демократической Республике Конго.

Как сообщили в пресс-службе посольства РФ в ДР Конго, речь идет о Владимире Садовничем 1958 года рождения Виталии Шумкове 1955 года рождения. В посольстве уточнили, что продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее "РГ" сообщала о том, что в Конго разбился самолет Ан-72. На борту в момент крушения находились по меньшей мере четыре члена экипажа и четыре пассажира. Самолет совершал рейс из Гомы в Киншасу. Через час после вылета с бортом была потеряна связь.