Двое россиян находились на борту разбившегося в ДР Конго Ан-72

Двое граждан Российской Федерации находились на борту самолета Ан-72, который потерпел крушение в Демократической Республике Конго.
Как сообщили в пресс-службе посольства РФ в ДР Конго, речь идет о Владимире Садовничем 1958 года рождения Виталии Шумкове 1955 года рождения. В посольстве уточнили, что продолжаются поисково-спасательные работы.
Ранее "РГ" сообщала о том, что в Конго разбился самолет Ан-72. На борту в момент крушения находились по меньшей мере четыре члена экипажа и четыре пассажира. Самолет совершал рейс из Гомы в Киншасу. Через час после вылета с бортом была потеряна связь.
Five dead in DR Congo plane crash https://t.co/qs5dUeNIiJ pic.twitter.com/zpdrD8lXxu— The EastAfrican (@The_EastAfrican) 27 июля 2018 г.