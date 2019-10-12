"Химки" одержали вторую победу в Евролиге, "Зенит" потерпел поражение

Новости

Эр-Рияд согласился заплатить США за переброску войск в королевство 01:25
Эрдоган отказом ответил на призывы США остановить операцию в Сирии 01:00
Более 100 тысяч человек эвакуированы в США из-за лесных пожаров 00:52
Дональд Трамп оценил договоренности с Китаем 00:02
Англия потерпела первое поражение в отборе к Евро-2020 11.10.2019
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии 11.10.2019
Актер Сигал не считает Нурмагомедова лучшим бойцом ММА 11.10.2019
Депутат "Слуги народа" намерен ввести эвтаназию на Украине 11.10.2019
Боевики взорвали две бомбы на пути российских военных в Сирии 11.10.2019
В Шереметьево усилили контроль после инцидента с травматическим пистолетом 11.10.2019
Трамп разрешил минфину США вводить санкции против Турции 11.10.2019
Власти Испании решили эксгумировать Франко до 25 октября 11.10.2019
США и Китай достигли частичных договоренностей в области торговли 11.10.2019
В Москве задержали попытавшегося ограбить банк мужчину 11.10.2019
Володин встретился с Эрдоганом в Стамбуле 11.10.2019
Вентиляционные отверстия в подвалах оставят открытыми для бездомных животных 11.10.2019
Киев разместил ЗРК "Бук" на позициях в Донбассе 11.10.2019
Аэропорт Пулково принял первых туристов с электронными визами 11.10.2019
Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля 11.10.2019
Белый дом подтвердил выдвижение Салливана на должность нового посла США в РФ 11.10.2019
США дополнительно разместят три тысячи военных в Саудовской Аравии 11.10.2019
Воссозданный проект Леонардо да Винчи потряс современных инженеров 11.10.2019
Семья Заворотнюк впервые выступила с официальными заявлениями 11.10.2019
В России зарегистрировано почти 14 тысяч доноров костного мозга 11.10.2019
В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка 11.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
12.10.2019 00:24
Рубрика: Спорт

"Химки" одержали вторую победу в Евролиге, "Зенит" потерпел поражение

Текст: Максим Домчев
"Химки" одержали вторую подряд победу в Евролиге, обыграв "Басконию" - 79:76, а "Зенит" уступил "Барселоне" - 63:87.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

"Химки" в матче против в "Басконии" добились непростой победы. По итогам первой четверти химчане вели с разницей в 10 очков. Однако к большому перерыву от преимущества практически ничего не осталось - 43:39. Вторая половина прошла в упорной борьбе. Химчанам то немного увеличивали разницу в счете, то позволяли гостям приближаться. Однако победу все же удалось удержать - 79:76.

Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
"Локомотив-Кубань" обыграл дома "Уману Рейер" в Еврокубке

Из-за травм у химчан не играла большая группа игроков. В итоге основная нагрузка выпала на Алексея Шведа, набравшего 21 очко и ставшего самым результативным игроком матча.

"Когда подтянутся остальные ребята, восстановятся, в Единой лиге ВТБ дадим отдохнуть нашим ведущим игрокам. Некоторые матчи турнира мы можем играть без Алексея Шведа. Он много играет, все время на грани травм. Мы должны сохранить его, потому что сезон длинный. Если, как в прошлом сезоне, мы опять потеряем Шведа на три месяца, у нас все может повернуться в нехорошую сторону", - сказал после матча наставник химчан Римас Куртинайтис.

"Зенит" потерпел второе поражение. В своем первом домашнем матче команда уступила "Барселоне" по всем статьям - 63:87. У "Зенита" самым результативным игроком стал Евгений Воронов, набравший 10 очков набрал.

"Соперник заслужил победу. Спасибо нашим болельщикам - сегодня на трибунах было почти 7 тысяч человек. Очень приятно. Мы сражались на протяжении трех четвертей, но в концовке провалились ", - сказал наставник питерцев Жоан Пласа после матча.

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума запустила опрос о смертной казни после убийства девочки в Саратове
Путин выразил соболезнования родным и близким Леонова
Песков рассказал о подготовке встречи "в нормандском формате"
Боевики взорвали две бомбы на пути российских военных в Сирии
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту