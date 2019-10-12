"Химки" одержали вторую победу в Евролиге, "Зенит" потерпел поражение

"Химки" одержали вторую подряд победу в Евролиге, обыграв "Басконию" - 79:76, а "Зенит" уступил "Барселоне" - 63:87.

"Химки" в матче против в "Басконии" добились непростой победы. По итогам первой четверти химчане вели с разницей в 10 очков. Однако к большому перерыву от преимущества практически ничего не осталось - 43:39. Вторая половина прошла в упорной борьбе. Химчанам то немного увеличивали разницу в счете, то позволяли гостям приближаться. Однако победу все же удалось удержать - 79:76.

Из-за травм у химчан не играла большая группа игроков. В итоге основная нагрузка выпала на Алексея Шведа, набравшего 21 очко и ставшего самым результативным игроком матча.

"Когда подтянутся остальные ребята, восстановятся, в Единой лиге ВТБ дадим отдохнуть нашим ведущим игрокам. Некоторые матчи турнира мы можем играть без Алексея Шведа. Он много играет, все время на грани травм. Мы должны сохранить его, потому что сезон длинный. Если, как в прошлом сезоне, мы опять потеряем Шведа на три месяца, у нас все может повернуться в нехорошую сторону", - сказал после матча наставник химчан Римас Куртинайтис.

"Зенит" потерпел второе поражение. В своем первом домашнем матче команда уступила "Барселоне" по всем статьям - 63:87. У "Зенита" самым результативным игроком стал Евгений Воронов, набравший 10 очков набрал.

"Соперник заслужил победу. Спасибо нашим болельщикам - сегодня на трибунах было почти 7 тысяч человек. Очень приятно. Мы сражались на протяжении трех четвертей, но в концовке провалились ", - сказал наставник питерцев Жоан Пласа после матча.