На Украине назвали "главную ошибку" Зеленского

Главная ошибка президента Владимира Зеленского состоит в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.

По мнению парламентария, президент в своих высказываниях противоречит сам себе. С одной стороны он говорит о том, что многое в документе ему не нравится, с другой - соглашается с необходимостью имплементации соглашений. Депутат полагает, что для разрешения внутриукраинского конфликта следует опираться на другие договоренности.

Ранее Владимир Зеленский в ходе восьмичасового марафона общения со СМИ утверждал, что не удовлетворен минскими соглашениями и последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе, и добавил, что эту проблему он намерен обсудить в "нормандском формате" с лидерами России, Франции и Германии.

Между тем Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в "нормандском формате" с целью пересмотра минских соглашений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Это будет просто ударом по репутации "нормандской четверки", и мы сделаем все, чтобы этого не допустить", - цитирует ТАСС Лаврова.

Глава МИД РФ также пояснил, что российская сторона отвергает обвинения в затягивании подготовки к саммиту. Напомним, МИД России назвал условием проведения встречи "нормандской четверки" разведение сил и вооружений в населенных пунктах Золотом и Петровском на разделительной линии, которое было сорвано по вине Киева.