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12.10.2019 06:37
Рубрика: В мире

Первой жертвой тайфуна "Хагибис" в Японии стал автомобилист

Фото: REUTERS/KYODO Фото: REUTERS/KYODO
Фото: REUTERS/KYODO

Первой жертвой самого мощного в этом сезоне тайфуна "Хагибис" стал 40-летний житель префектуры Тиба. Легковой автомобиль, в котором находился мужчина, был опрокинут сильным порывом ветра. Произошло это в городе Итихара (недалеко от Токио). Водитель скончался от полученных травм, сообщает NHK. В том же населенном пункте двое взрослых и трое детей пострадали во время смерча, который разрушил дом.

Фото: AP Photo/Toru Hanai
В Японии 45 тысяч домов остались без света из-за тайфуна "Хагибис"

"Хагибис" еще не достиг столицы Японии. Атмосферный вихрь обрушится на мегаполис в ночь с субботы на воскресенье. Скорость ветра в центре тайфуна - 45 метров в секунду, порывы - до 65 метров. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь. В городе закрыты почти все магазины, рестораны и аптеки, включая круглосуточные.

Отменены сотни авиарейсов, прервано железнодорожное сообщение. К эвакуации готовятся 10 миллионов человек.

В мире Восточная Азия Япония
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