Первой жертвой тайфуна "Хагибис" в Японии стал автомобилист

Первой жертвой самого мощного в этом сезоне тайфуна "Хагибис" стал 40-летний житель префектуры Тиба. Легковой автомобиль, в котором находился мужчина, был опрокинут сильным порывом ветра. Произошло это в городе Итихара (недалеко от Токио). Водитель скончался от полученных травм, сообщает NHK. В том же населенном пункте двое взрослых и трое детей пострадали во время смерча, который разрушил дом.

"Хагибис" еще не достиг столицы Японии. Атмосферный вихрь обрушится на мегаполис в ночь с субботы на воскресенье. Скорость ветра в центре тайфуна - 45 метров в секунду, порывы - до 65 метров. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь. В городе закрыты почти все магазины, рестораны и аптеки, включая круглосуточные.

Отменены сотни авиарейсов, прервано железнодорожное сообщение. К эвакуации готовятся 10 миллионов человек.