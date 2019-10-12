Росздравнадзор проверит медслужбу "Артека" после смерти ребенка

Росздравнадзору поручено проверить организацию медпомощи в международном детском центре "Артек" после смерти 12-летнего мальчика от пневмонии.

Напомним, ребенок, приехавший на отдых в "Артек" из Санкт-Петербурга, был госпитализирован в пятницу в ялтинскую горбольницу с диагнозом "пневмония". Через несколько часов мальчик умер.

- Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова поручила Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести проверку качества оказания медицинской помощи в Международном детском центре "Артек", - сказано в сообщении Минздрава РФ.

По факту трагедии Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В больнице и "Артеке" ведутся следственные действия, допрашивают руководство и персонал.